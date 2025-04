Stasera la gara di Pasqua: quest’anno dedicata alla memoria di Claudio Baiocchi

Stasera la 24esima edizione della Gara di Pasqua, la camminata ludico motoria organizzata dall’associazione sportiva Cesenatico, quest’anno sarà dedicata alla memoria di Claudio Baiocchi, l’imprenditore di Gatteo Mare, figlio dei titolari della Dolciaria Dalba, deceduto lo scorso mese di luglio in seguito ad un tragico incidente stradale sulla Statale Adriatica.

La gara, primo Memorial Claudio Baiocchi, inizierà alle 20.30, con partenza dalla sede della Dolciaria Dalba, sulla vecchia strada Statale Adriatica all’altezza di Gatteo Mare. Si tratta di una passeggiata dedicata ai podisti ed agli appassionati di camminate, che si snoderà lungo un tracciato medio di 6,5 chilometri. Il costo di iscrizione è simbolico, appena 3 euro, e a tutti i partecipanti sarà consegnato un uovo di Pasqua in regalo. Per i più pigri è possibile compiere un percorso breve di 2,5 chilometri.

L’itinerario è tracciato sul lungomare in direzione Cesenatico, fino all’altezza di via Dante, ed in via Bramante per il ritorno a Gatteo. Il ritrovo è a partire dalle 19 nel piazzale della Dolciaria. La podistica dedicata a Claudio, da tutti chiamato ’Baio’, é l’omaggio che la comunità di Gatteo Mare ha voluto tributare ad un imprenditore molto amato.

Nei giorni successivi alla tragedia, infatti, furono centinaia i messaggi di cordoglio di amici o semplici conoscenti che lo ricordarono descrivendolo come una persona di grande cuore. Un affetto che non si é ancora spento, come dimostra questa manifestazione intitolata alla sua memoria. Gli amici di Baio animeranno la serata con uno stand per la vendita delle magliette in sua memoria, il ricavato andrà in beneficenza.

Giacomo Mascellani