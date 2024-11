"Strade allagate, serve più protezione"

La consulta del quartiere Capanni di Savignano sul Rubicone e il presidente Luca Maggioli hanno organizzato una affollata assemblea per incontrare l’amministrazione comunale dopo gli allagamenti del 19 ottobre che ci sono stati durante l’ultima alluvione. Ha detto il presidente Luca Maggioli: "Molte fogne non hanno tenuto e si sono allagate vie e piazze, ma soprattutto diverse famiglie hanno avuto danni per allagamenti di scantinati e garage. Ci serve una maggiore protezione". Erano presenti il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, l’assessora Roberta Armuzzi e i tecnici comunali. Il sindaco ha spiegato che le pompe di sollevamento e di ricezione dell’acqua piovana, private, non hanno funzionato e quelle pubbliche sì e che il Comune si rende disponibile a dare scarico alle assicurazioni per chi ha avuto danni. Poi ha continuato il sindaco Nicola Dellapasqua: "C’è un gruppo multinazionale che intende ampliare il Romagna Shopping Valley il grande centro commerciale che confina con l’abitato della frazione di Capanni. E’ nostra intenzione impiegare le somme che il comune incasserà dall’ampliamento, in grandi e funzionali vasche di laminazione e drenaggio dell’acqua. Tutto il discorso dell’operazione urbanistica deve essere impiegato nella funzione idraulica. Lo so che con questi soldi a molti cittadini piacerebbe vedere altre opere. Ma a me interessa la sicurezza dei cittadini di cui io sono responsabile. Per quel che riguarda il fiume Rubicone quando arrivano le piene, si allaga prima dell’abitato di Savignano a Felloniche, poi di fianco all’Istituto di istruzione superiore Marie Curie dove ci sono gli orti degli anziani e poi a monte del ponte romano dove il fiume si allarga sotto il ristorante Grottino. La pulizia e gli interventi sul fiume sono di competenza della Protezione Civile regionale".

Tante le domande del pubblico con la richiesta che il comune si faccia portavoce di non pulire solo una volta all’anno il fiume Rubicone, perchè crescono erbacce, arbusti e canne che bloccano il flusso dell’acqua. Ha continuato il sindaco Nicola Dellapasqua: "Negli ultimi anni sono stati fatti grandi interventi sul Rubicone con l’installazione di una quantità enorme di massi ciclopici, palizzate in cemento armato a protezione della via Rubicone Destra. Durante l’ultima alluvione l’acqua non è salita sopra il primo livello".