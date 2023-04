Strade cesenati, lavori e opere per tre milioni

di Gilberto Mosconi

Si presentano ancora più ammalorate, dopo la perturbata e difficile stagione autunno-inverno 2022-2023, varie carreggiate e varie strutture delle strade provinciali della nostra zona.

Un problema ben presente per l’Amministrazione Provinciale, che nei giorni scorsi, con l’approvazione del bilancio 2023, ha messo in strada quasi tre milioni di euro per la loro manutenzione e per tutti i lavori e gli interventi che dovranno essere portati a termine.

"Insieme agli uffici e ai consiglieri provinciali delegati abbiamo approvato il programma delle manutenzioni stradali- annuncia il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca-. Per il secondo anno consecutivo investiamo somme ingenti in asfalti, per recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, con l’obiettivo di passare dall’intervento secondo le emergenze alle priorità determinate da una programmazione. La Provincia non ha fondi propri per gli investimenti e per questo siamo legati a linee di finanziamenti statali. Quest’anno abbiamo programmato lavori sulle strade cesenati attraverso cinque diversi canali di finanziamento su 28 strade per un importo stimato di circa tre milioni di euro. Seguendo l’ordine delle priorità concordato con i Comuni, le manutenzioni riguardano l’intero territorio, dalle vallate del Savio e Rubicone alla pianura".

Questo il nutrito programma delle manutenzioni 2023 per le strade provinciali dell’area cesenate: SP97 Staggi; SP9 Cesena-Sogliano al km.16,000 barriere bordo ponte-ponte Ciocca; SP11 Sogliano km. 8,130 terra armata in centro di Borghi; SP98 canale di bonifica km. 2,000 Installazione barriere sicurezza; SP128 Tezzo manutenzione straordinaria al muro contenimento e sostituzione barriere sicurezza al km.2,560; SP123 Ponte Pietra-Sala (Giro d’Italia); SP10 Cagnona; SP33 Gatteo; SP108 Rigossa; SP13Bis prolungamento Uso; SP98 Canale di Bonifica; SP79 Riopetra; SP79 Riopetra (Contributo Sogliano); SP142 Mandrioli dal km.6,500 al km. 9,000 (in particolare riasfaltature).

Ma non è tutto. Verranno fatti interventi anche su: SP130 Casteldelci (interventi su tratti distinti e discontinui dal Km 0,000 di Riofreddo al km. 6,000); SP113 Selvapiana (interventi su tratti distinti e discontinui dal km 0,000 al km. 6,000; SP67 Pratieghi (interventi su tratti distinti e discontinui) dal km.0,000 al km. 3,600; SP40 Badia-Santa Paola (interventi su tratti distinti e discontinui); SP43 Alfero al km.13 (intervento ripristino manufatto e sostituzione barriera bordo ponte), oltre a barriere sicurezza dal km. 3,980 al km 4,040 e dal km. 4,120 al km 4,200; SP137 Tiberina barriere sicurezza al km.0,500; SP130 Casteldelci barriere sicurezza dal km. 2,500 al km 5,000; SP130 Casteldelci ricostruzione muri contenimento dal km 2,500 al km 5,000; SP 26 Carnaio ripristino muro contenimento al km.0,150; SP8 Cesenatico (Ponte Pietra); SP9 Cesena-Sogliano opere su vari tratti; SP40 Badia Santa Paola per l’intero tratto; SP74 Cesena-Sorrivoli km 0,000 al km 4,000; Bretella Gronda; SP140 Calcinaro.