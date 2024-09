"Strategico il suo rapporto con i balneari"

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento dell’Emilia Romagna di Forza Italia, ha partecipato alla presentazione della candidatura per le prossime elezioni regionali di Roberto Buda. "Avere Roberto all’interno della lista di Forza Italia è molto importante, per vari motivi – ha detto Rosaria Tassinari – Prima di tutto perché è una persona di grande esperienza amministrativa e di indiscusso spessore: ha la competenza, le sensibilità e le conoscenze per portare in Regione il suo legame storico con il territorio romagnolo.

Inoltre, cosa non meno importante, la sua candidatura segna anche la federazione con la “Lista Civica Buda” che riassume perfettamente l’impostazione che come partito stiamo dando a questa campagna, siglando un accordo con il mondo delle liste civiche che in Forza Italia trova il suo spazio ideale per esprimersi a livello sovra comunale.

Anche la candidata alla presidenza, Elena Ugolini, ha sottolineato che Roberto quel “quid” in più necessario per cambiare la nostra Regione, riportando la persona al centro dell’agire politico".

"Forza Italia – conclude Rosaria Tassinari – è il partito ideale per accogliere amministratori che hanno imparato sul campo ad essere pragmatici e a trovare soluzioni concrete ai problemi di aziende e cittadini. E lo storico rapporto di Roberto con il mondo dei balneari sarà strategico anche per affrontare questa delicata situazione".