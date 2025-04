Studenti europei con Erasmus+

Sono pronti a partire i 123 studenti delle classi IV delle scuole superiori che insieme a 11 accompagnatori vivranno un’esperienza di vita, studio e lavoro in paesi dell’Unione Europea grazie a Erasmus+. Partner locale del progetto è la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS di Faenza. A fianco della Fondazione ci sono La BCC ravennate forlivese e imolese, RomagnaBanca - Credito Cooperativo ed Emilbanca, che coprono i vari territori interessati all’iniziativa: le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. Sono ben 23 gli Istituti scolastici in rete, tra Licei e Istituti tecnico-professionali che collaborano all’iniziativa e le attribuiscono un valore curricolare, inquadrando la mobilità Erasmus+ a pieno titolo come PCTO, il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento volto dagli alunni nell’ultimo biennio delle scuole superiori.