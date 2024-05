"Subito il parco termale per far crescere il turismo"

Sono fitti gli incontri della lista civica "Andare Oltre" (ha il sostegno anche del centrodestra), con candidato sindaco Olinto Bergamaschi, 69 anni, ingegnere nucleare, per la presentazione pubblica dei candidati consiglieri comunali (tra essi anche l’on. Alice Buonguerrieri) e del programma di mandato amministrativo 2024/2029 per le elezioni a Bagno di Romagna. Lunedì sera, a Palazzo del Capitano, in una sala gremita, vista la vocazione principale del borgo termale d’Alto Savio, si è parlato soprattutto di turismo. "Il primo punto toccato è stato quello sulle Terme Santa Agnese, una ricchezza "pubblica del territorio - sottolinea la lista Andare Oltre -, fondamentale per lo sviluppo di Bagno. Per questo motivo, va potenziata in particolare rimettendo in agenda Palazzo Malvisi, una struttura comprata per circa un miliardo di lire e lasciata alla mercè degli eventi da oltre 20 anni". "Sono poi stati presentati i numeri - prosegue la lista Andare Oltre -, che non mentono mai: nel 2016 si sono registrate 234.973 presenze, mentre nel 2023 sono state 234.603. In otto anni il turismo a Bagno non si è mosso, nonostante siano stati spesi circa 1,5 milioni di euro di denaro pubblico". Aggiunge "Andare Oltre": "Come evidenziato nello studio Vias Animae del 2017 ( uno studio commissionato dal Comune di Bagno), non basta essere presenti e manifestarsi al mercato. E’ necessario oggi dare seguito alla sollecitazione con azioni reali, con investimenti produttivi, cosa che non è stata fatta. La priorità assoluta è la costruzione del Parco termale, da decenni atteso da tutti i bagnesi. Abbiamo perso 8 anni, 800.000 visitatori e 23 milioni di indotto".

gi. mo.