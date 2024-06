"Abbonamenti, c’è grande entusiasmo"

"La partenza è stata ottima, nell’aria si respira tanto entusiasmo". Monia Gasperoni, presidente del Centro Coordinamento Club applaude soddisfatta la nuova campagna abbonamenti del Cavalluccio e soprattutto la reazione del popolo bianconero, che si sta affrettando a sottoscrivere le tessere che valgono la garanzia di un’intera stagione da trascorrere nel salotto dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. "Al momento – ricorda Gasperoni – sono in vendita le prelazioni per i vecchi abbonati e i posti ‘liberi’ per tutti gli altri. Siamo soddisfatti di notare che le nuove adesioni sono tante e che lo slogan adottato per la campagna è davvero calzante, visto che molti sottoscrittori arrivano da diverse parti della regione, comprese le zone di Riccione e della riviera territorialmente nell’area riminese: niente da dire, quando gioca il Cesena, gioca tutta la Romagna".

Sono apprezzate in particolare le formule che agevolano le famiglie e la forte scontistica rivolta in particolare agli under 14, che pagano 50 euro in tutti i settori. "La passione è più forte di ogni cosa – riprende Gasperoni – e se è vero che qualcuno ci ha contattato dicendoci di voler aspettare almeno la firma del nuovo allenatore (più che legittimamente, è chiaro), tanti ribadiscono con forza, che questi colori meritano fiducia, a prescindere. Certo che la promozione in serie B è in ogni caso stata un ottimo volano. Che si ripercuote anche sulla sottoscrizione delle Fidelity Card, obbligatorie per andare in trasferta. E alle trasferte della cadetteria in tantissimi non vedono l’ora di partecipare. A essere più precisi però, tutti noi contiamo già i minuti che ci separano al calcio d’inizio del nuovo torneo…".

Luca Ravaglia