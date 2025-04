Successo per il Kodokan Cesena al torneo di judo di Bibbiano

Lo scorso fine settimana il palazzetto dello sport di Bibbiano ha vibrato di energia e passione per il judo. Atleti di diverse età e provenienze si sono sfidati sul tatami, in un susseguirsi di prese, proiezioni e immobilizzazioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

All’evento ha partecipato anche il Kodokan Cesena, rappresentato da Linda Fabbri, Geremia Romagnoli, Samuele Romagnoli, Matteo Pracucci, Gabriele Fontana, Luca Gaetano Bonasia, Riccardo Santoro e Marco Brandolini. Non sono mancati i momenti di pura adrenalina, con ippon fulminei che hanno decretato la vittoria in un istante, ma anche le fasi di studio e tattica, dove la concentrazione degli atleti era palpabile, hanno affascinato e dimostrato la profondità di questa disciplina.

La prima atleta cesenate a scendere in campo è stata Linda Fabbri che non avendo avversarie si è piazzata di diritto al primo posto. Più difficile il percorso per Geremia Romagnoli che dopo vari combattimenti e ippon somministrati, ha dovuto cedere la finale classificandosi secondo. E’ stata la volta poi dei cadetti Samuele Romagnoli, Luca Gaetano Bonasia e Gabriele Fontana che si sono trovati di fronte atleti molto preparati. Per Romagnoli il riscontro è stato senz’altro positivo perché è riuscito a sbaragliare tutti gli avversari riuscendo a salire sul gradino più alto del podio. Successivamente è stato chiamato Pracucci che dopo un bellissimo ippon ha perso la vittoria a causa di una contestata decisione arbitrale. Santoro è riuscito ad arrivare in finale regalando al pubblico ippon di alto livello e classificandosi secondo. Medaglia d’argento anche per Brandolini che dopo vari combattimenti contro atleti molto più pesanti di lui è riuscito ugualmente a salire sul podio.

Al di là dei risultati agonistici, ciò che ha reso speciale questa giornata è stata la condivisione di valori fondamentali come l’impegno, la disciplina e il fair play. Grande soddisfazione per il team accompagnatore: il maestro Vladimiro Burioli, il responsabile agonistico Michael Zoffoli, la presidente Raffaella Molari, l’ufficiale di gara Francesco Di Leonforte. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Regionale a Minerbio.