Sul palco di piazza Mazzini una sfilata al ’Sapore di moda’

È iniziata sotto il segno dello stile e della partecipazione la stagione estiva a San Mauro Pascoli. Il centro storico si è animato con "Sapore di Moda", l’evento che ha trasformato le vie cittadine in una passerella a cielo aperto, inaugurando una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e della sua vivace comunità imprenditoriale. Organizzato dall’associazione Made in San Mauro Pascoli, realtà composta da imprenditori e imprenditrici locali fortemente legati al proprio territorio, l’evento ha riscosso un grande successo di pubblico. Protagonisti indiscussi della serata i negozi del centro, che hanno presentato in sfilata le nuove collezioni moda, dimostrando il talento e la creatività delle attività commerciali sammauresi. Ad arricchire l’esperienza, una cena di gala curata con passione dalla Pro Loco Aisem, che ha saputo trasformare la serata in un momento di convivialità e condivisione, contribuendo a creare un’atmosfera di festa sentita da tutta la comunità. Dice Roberta Alessandri vicepresidente di Made in San Mauro: "’Sapore di Moda’ ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni, commercianti e amministrazione comunale, capace di mettere in luce le potenzialità del centro storico come luogo di incontro, cultura e bellezza. L’evento segna l’avvio di una programmazione estiva ricca e coinvolgente, pensata per attrarre cittadini e visitatori, con l’obiettivo di vivere e riscoprire San Mauro Pascoli in ogni sua sfumatura".

Ermanno Pasolini