Sul palco le band emergenti

Oggi, in occasione della festa della musica europea, si terrà al Lago Lungo di Bagno di Romagna un evento promosso da Cosascuola Music Academy, una delle realtà formative più attive nel panorama musicale del territorio. Dalle 15 alle 22, si esibiranno sul palco 12 band emergenti: Only One, Catch the Feelin’, Overtime, Rewrite, The Reapers, Pneuma, Match, Out of Blue, Shocked, WTII 2.0, Card Board Shapes, Confine Follia. Band si sono esibite in contesti di rilievo, anche al fianco dei comici di Zelig, in teatri e club del territorio. Non si tratta di un concorso, ma di un festival che celebra la musica come strumento di unione, crescita e scambio culturale, in un’atmosfera libera, inclusiva e aperta a tutti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione giovanile attraverso la musica dal vivo e creare opportunità concrete per giovani musicisti.