Taglio del nastro col sindaco

Oggi la serata di ouverture prevederà un momento dedicato al ’taglio del nastro’ del nuovo impianto di illuminazione e dell’area parterre dell’ippodromo completamente rinnovata, alla presenza del sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Il presidente di Hippogroup Cesenate Massimo Umberto Antoniacci anticipa che "All’inaugurazione saranno presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni che lo scorso anno, nel momento del bisogno dopo la tragica alluvione, si sono adoperati per liberare l’ippodromo, il club edaltre aree del nostro comprensorio dal fango. Teniamo che questi ragazzi prendano parte alla rinascita simbolica del nostro impianto identificata dalla nuova luce. Anche in questo momento è comunque vivo il pensiero che una parte della nostra azienda, la gaming hall ’Hippodome’ fortemente alluvionata, non abbia ancora ripreso l’attività".

La serata è sponsorizzata dall’azienda Bronchi Combustibili, fondata nel 1902 e che rappresenta un punto di riferimento nel settore dei carburanti e lubrificanti.

Ingresso libero.