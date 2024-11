Taglio del nastro per la nuova sede del poliambulatorio Moove

Nel centro di Cesenatico è stato inaugurato il poliambulatorio Moove. È situato in viale Roma, dove c’era un istituto bancario e rispetto alla sede precedente è stato ampliato. Il centro è nato nel 2018 come spazio in cui poliambulatorio e palestra si uniscono, creando un connubio tra la professionalità medica e l’importanza del movimento come strumento di cura e prevenzione. L’obiettivo è quello di fornire un approccio integrato e personalizzato, mettendo al centro la salute della persona in ogni fase del percorso terapeutico. Il nome Moove è un invito a muoversi, non solo fisicamente, ma verso una consapevolezza attiva della propria salute. All’interno i servizi offerti sono fisioterapia, riabilitazione, personal training, mini classi di allenamento, nutrizione, visite ortopediche, visite ecografiche, visite medico sportive e di medicina generale. L’equipe è formata da oltre 20 specialisti che lavorano in sinergia per identificare la migliore soluzione per ogni singolo caso. Medici, fisioterapisti, e professionisti del movimento condividono un approccio multidisciplinare che permette di gestire ogni problematica con un’attenzione mirata e un piano terapeutico specifico. La nuova sede nasce con l’intento di offrire una struttura moderna e accogliente, capace di rispondere alle esigenze crescenti di pazienti e professionisti. Inoltre, attraverso la collaborazione con il laboratorio analisi Ismac di Gatteo, Moove dispone anche di un punto prelievi ad accesso diretto, senza prenotazione. Alla cerimonia di inaugurazione, per il tradizionale taglio del nastro è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli.

g.m.