Taglio del nastro per Rananà

Un altro negozio riaperto a Savignano sul Rubicone in via Battisti, in pieno centro storico, che era chiuso da anni. La giovane Gloria Gobbi, 37 anni, dopo 17 anni passati come impiegata nel calzaturificio Zanotti di San Mauro Pascoli, ha voluto cambiare lavoro e ha inaugurato Rananà. "Prima di tutto – dice – non è un negozio, ma una bottega perchè l’80% dei prodotti li creo io a mano. Sono tessuti certificati fatti apposta per i bambini. Un’altra caratteristica è che si possono personalizzare con i ricami e quindi ogni capo, dall’abbigliamento agli accessori, è un pezzo unico. Posso spedire in tutta Italia e all’estero tramite Instagram e da noi ho clienti anche da Cesena e Bologna. Il nome Rananà l’ho inventato mischiando nanna e rana che è l’animale simbolo dell’evoluzione e del sapersi addattare alle situazione che è quello che auguro ai miei due figli Leonardo di 13 anni ed Enea di quasi 3".