Tampona un’auto e scappa ma la Tesla inquadra la targa

Ha tamponanto un’auto, ma invece di fermarsi è scappato. Il fatto è accaduto martedì pomeriggio intorno alle 16.45 in via San Cristoforo dove una Fiat 500 L ha tamponato una Tesla Model Y condotta da un uomo residente a Bertinoro. A seguito dell’impatto, avvenuto tra via San Cristoforo e la secante, l’uomo alla guida dell’auto tamponata ha chiesto all’altro conducente di accostare i due veicoli sul margine della carreggiata per definire il sinistro senza intralciare il traffico. Ma l’uomo che ha provocato l’incidente ha proseguito senza fermarsi. Ma l’altro conducente si è appuntato il numero di targa del mezzo scappato. Inoltre, essendo la Tesla dotata di telecamere sarà possibile visionare il video del sinistro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Cesena. Le conseguenze amministrative in caso di fuga prevedono il pagamento di una somma da 302 a 1.208 euro se l’incidente ha provocato danni solo alle cose ed è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.