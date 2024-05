Teatro in classe edizione 2024. Venerdì premiazione al Bonci. Otto istituti protagonisti

Come ogni anno con la fine della stagione teatrale si chiude anche Teatro in Classe, il progetto di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che vede studentesse e studenti degli istituti della scuole medie superiori misurarsi con l’esperienza della critica teatrale. Otto gli spettacoli selezionati nel programma del Teatro Bonci, per altrettante classi che vi hanno assistito per poi produrre, nei tempi dettati dalle esigenze giornalistiche, una recensione collettiva pubblicata sulle pagine de "il Resto del Carlino".

I giovani si sono confrontati quest’anno con diversi linguaggi della scena, spaziando dalla prosa classica, alla danza, al teatro documentario di impegno civile e sociale, al teatro di poesia: un’opportunità preziosa per esercitare il proprio sguardo critico, imparare a leggere i piani simbolici delle messinscene, allenare capacità percettive e interpretative, per poi infine restituire in forma chiara e sintetica un giudizio frutto di un confronto collettivo. Il progetto è al tempo stesso un’occasione di dialogo tra teatro e scuola, integrando l’esperienza scolastica con la portata formativa che deriva dal vedere teatro in modo mirato e consapevole, coniugando apprendimento culturale e ampliamento del senso critico personale di studentesse e studenti. Dalle loro recensioni emerge infatti non solo lo sforzo di analizzare “tecnicamente” l’oggetto teatrale ma, anche e soprattutto, la capacità di connettere in modo originale gli spettacoli al proprio vissuto, attraverso riflessioni, considerazioni, interrogativi e commenti che dimostrano come il teatro – luogo della presenza e dell’empatia – possa essere materia viva per uno sguardo adolescente nonostante appaia superficialmente un linguaggio estraneo e lontano. Un ringraziamento particolare va alle e agli insegnanti che hanno seguito il lavoro dei ragazzi, coadiuvati anche quest’anno dal gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche "Altre Velocità", che ha accompagnato gli studenti in questa esperienza di critica applicata attraverso brevi percorsi preparatori che hanno anticipato la visione. Hanno partecipato a questa undicesima edizione del progetto gli istituti Liceo Scientifico Righi di Cesena (per Seagull Dreams) e di Bagno di Romagna (per Le cinque rose di Jennifer), l’Istituto Agrario Garibaldi/ Da Vinci (per Il Capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto), il Liceo Classico Monti di Cesena (per Fedra), l’Istituto Aeronautico di Forlì (per Aspettando Godot e Pa’), il Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì (per Marte_The Real You e Maria Stuarda). La premiazione si terrà venerdì 10 maggio alle ore 11 al Teatro Bonci, quest’anno nell’ambito del Festival del Teatro Scolastico Elisabetta Turroni. In questa occasione verranno premiate le tre migliori recensioni selezionate dalla Commissione di esperti, composta da Luciana Berretti (ex insegnante), Emanuele Chesi (caposervizio Il Resto del Carlino), Emanuela Dallagiovanna (ufficio stampa ERT Fondazione – Teatro Bonci), Michele Di Giacomo (attore, regista e direttore artistico dei festival FU ME e Lecite Visioni), Enrica Mancini (Ufficio Formazione C.I.A. Conad). I criteri di valutazione prenderanno in considerazione sia il valore tecnico della recensione (la dimensione analitica e descrittiva degli spettacoli) sia la capacità di lettura e l’efficacia comunicativa nella restituzione al pubblico dei significati portati dai linguaggi testuali, corporei, narrativi e spaziali delle rappresentazioni.

La continuità negli anni di questo progetto è resa possibile dal sostegno dei partner Conad, che riconferma il suo impegno per la valorizzazione della cultura giovanile, e ovviamente "il Resto del Carlino" sulle cui pagine trovano spazio le recensioni, rendendo reale e concreta questa esperienza per studentesse e studenti. Alla premiazione interverranno l’Assessore a ai Servizi Culturali Carlo Verona, Emanuele Chesi (per "il Resto del Carlino"), Enrica Mancini (in rappresentanza di Conad), Alex Giuzio (del collettivo critico "Altre Velocità") e Valentina Falorni (Coordinatrice area attività culturali e sul territorio di ERT / Teatro Nazionale).

*Coordinatrice del Teatro Bonci per Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale