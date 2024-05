Technogym, continua la corsa: ricavi a 187,5 milioni nel trimestre

Si è chiuso con ricavi totali pari a 187,5 milioni, in aumento del +7,4% rispetto ai 174,6 milioni dello stesso periodo del 2023, il primo trimestre per Technogym. La società, osserva Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym "continua a crescere anche nel primo trimestre del 2024, rispetto al dato già molto positivo dello stesso periodo del 2023. Mancano poche settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024 che vedranno Technogym impegnata per la nona volta come fornitore ufficiale ed esclusivo dei Giochi – prosegue – un’altra pietra miliare della nostra storia, che consolida il posizionamento aspirazionale della marca verso gli atleti, gli operatori di settore ed i consumatori".