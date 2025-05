Tela del pittore Bruno Ioli donata all’Accademia dei Filopatridi

In occasione dell’ultima tornata accademica è stato presentato pubblicamente un quadro donato alla Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone del compianto pittore savignanese Bruno Ioli, da Cinzia Maria Bonetti e sua mamma Liliana. Un quadro che riproduce il sipario dell’antico teatro comunale di Savignano sul Rubicone e raffigurante Giulio Cesare mentre attraversa il Rubicone. Dice Cinzia Maria Bonetti: "Il quadro era di mio nonno Pietro Pascucci di Savignano sul Rubicone e abitava in corso Vendemini in una casa accanto al ponte romano sul Rubicone. Nel 1978 lui è scomparso e quella casa poi è diventata mia fino a quest’anno. Il quadro era conservato nell’appartamento e io da ragazzina ho sempre sentito dire dal nonno che una volta scomparso lui, il quadro avrebbe dovuto essere donato all’Accademia. L’ho conservato e ora dopo avere venduto la casa, ho ottemperato al suo desiderio".

e. p.

–––––––––––––

