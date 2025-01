Tentata rapina: denunciato un 54enne

E’ stato identificato l’autore della tentata rapina al ristorante Leon d’Oro. Si tratta di un uomo di 54 anni, residente a Cesenatico, un volto già noto alle forze dell’ordine per altri reati commessi in precedenza sul territorio. A lui sono risaliti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, soprattutto grazie alla collaborazione di un dipendente del locale.

L’episodio è piuttosto singolare, in quanto il malvivente è entrato in azione mentre il locale era aperto, anche se in prossimità della chiusura. Siamo in pieno centro storico, in via Marino Moretti, sulla riva sinistra del porto canale, nel ristorante situato fra Casa Moretti e il palazzo municipale. Qui una sera della settimana scorsa, il 54enne è entrato e, approfittando di una momentanea assenza del personale, si è introdotto nel ristorante con l’intenzione di asportare il cassetto del registratore di cassa contenente del denaro in contanti di vario taglio.

Evidentemente il ladro deve essere stato piuttosto maldestro ed incauto, tant’è che armeggiando ha fatto molto rumore, un cameriere da lontano si è insospettito, è tornato verso l’ingresso del locale e ha colto sul fatto l’uomo. Vistosi spalle al muro, il 54enne per guadagnarsi la fuga e sottrarsi all’intervento del dipendente, ha estratto un coltello, minacciandolo. Sono stati momenti di alta tensione, dove si è anche pensato al peggio, ma fortunatamente il furto è stato sventato dal cameriere e l’uomo si è dato alla fuga a gambe levate.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della Stazione di Cesenatico e del Nucleo operativo radiomobile, con le pattuglie che hanno avviato le indagini, raccogliendo la precisa descrizione fornita dal cameriere. L’intensa attività investigativa sul posto, ha consentito in poche ore di identificare il presunto autore del reato, che è già nella black list delle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale è stato rinvenuto e sequestrato un coltello, corrispondente alla descrizione del dipendente del Leon d’Oro che se lo è visto puntare addosso.

Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato condotto in caserma e denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì-Cesena, con la pesante accusa di tentata rapina. Questo è un periodo in cui evidentemente i locali del centro di Cesenatico sono presi di mira dai ladri, ma i carabinieri non stanno a guardare e portano i malviventi dinanzi al giudice. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma avevano identificato infatti anche l’uomo di 37 anni autore dl furto messo a segno dieci giorni fa allo Sbecco, il bar sotto i portici all’inizio di via Saffi, anch’egli noto per avere dei precedenti penali sempre per furto.

Giacomo Mascellani