Tentato suicidio?. Un falso allarme

Momenti di paura ieri mattina poco dopo le tre sul Ponte Vecchio. Una persona residente in zona, affacciandosi alla finestra, ha notato una persona passare sopra il ponte e guardare giù verso il savio. Poiché il ponte è noto per i casi di suicidio e temendo un gesto insano, l’uomo ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate una pattuglia della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Non hanno trovato nessuno. Dopo le dovute ispezioni è stato constatato che si era trattato di un falso allarme.