Tesseramento e diritti, l’Anpi di Cesenatico domani in piazza

Domani dalle 9 alle 12.30, in piazza Ciceruacchio ci sarà il banchetto della sezione di Cesenatico dell’Anpi. Lo ha annunciato la presidente Cinzia Buscherini, che chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti: "Insieme a noi, la Cgil proseguirà la raccolta firme per il referendum sulla sicurezza e sui diritti del lavoro. Saranno disponibili le tessere Anpi 2024 per chi volesse rinnovare l’iscrizione o iscriversi ex novo. Contiamo sui cittadini per difendere insieme i diritti sanciti dalla Costituzione che oggi sono oggetto di pesanti attacchi".