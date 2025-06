Torino batte Cesena in semifinale: Cacciamani porta i granata in finale Under 18

Si è fermata in semifinale la corsa della squadra under 18 bianconera guidata dal tecnico Christian Lantignotti; in finale a caccia del titolo di campione d’Italia va dunque il Torino, che superato i romagnoli spinto dal gol - l’unico dell’incontro - segnato da Cacciamani.

Ieri, in un caldo pomeriggio laziale le due squadre non si sono risparmiate, le occasioni sono state numerose da una parte e dall’altra e come spesso succede il singolo episodio ha fatto la differenza. Già al 7’ il Cesena si presenta al tiro con Andrea Lantignotti che manca di poco il bersaglio.

Al 14’ Fontana compie una bella parata sul tiro di Conzato, andando poi a ripetersi pochi minuti dopo disinnescando un cross pennellato dallo stesso Conzato. Al 27’ invece ci prova Zamagni che trova Anino pronto alla parata. Nel finale di tempo il Cesena potrebbe passare col tiro di Greco, ma soprattutto col colpo di testa appena alto di Antoniacci.

Cacciamani intanto inizia a prendere la mira e al 5’ della ripresa Fontana deve volare sotto la traversa per evitare il gol. Al 10’ Cesena di nuovo pericoloso e Anino di nuovo attento a respingere. Si prosegue con occasioni sempre di poco mancate, almeno fino al 19’ quando Cacciamani raccoglie la respinta corta di Fontana e segna con un secco destro. Poi la fatica e il caldo si fanno sentire e gli spazi si allargano. Il Torino sfiora i raddoppio con Melo, il Cesena va vicino al pareggio con la punizione battuta da Bertaccini. Ma nemmeno i sei minuti di recupero bastano a rimettere in discussione il risultato.

Ecco le formazioni delle due squadre scese in campo ieri pomeriggio. Torino: Anino, Gatto, Fiore (8’ st Ressia), Pellini, Liema Olinga, Ferraris (39’ st Acquah), Cacciamani (39’ st Melo), Kirilov (39’ st Brzyski), Spadoni, Conzato (18’ st Finizio), Conte (18’ st Sandrucci). All.: Vegliato. Cesena: Fontana, Antoniacci (19’ st Gori), Ridolfi, Baietta, Bertaccini, Greco, A. lantignotti, Lontani (32’ st Berti), Galvagno, Zamagni (36 ‘st Sanaj), Gabriele (19’ st Biguzzi). All. C. lantignotti. Arbitro: Palma di Napoli. Rete: 19’ st Cacciamani. Ammoniti: Galvagno, Cacciamani.

Roberto Daltri