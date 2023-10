Torna la fiera d’autunno. Colori caldi e profumi

Domenica nel cuore di Cesena tornerà la Fiera d’Autunno. Colori caldi e profumi, tra castagne e agrumi, saranno al centro dell’evento che dalle 8 alle 20 animerà viale Mazzoni e via Pio Battistini, con oltre 120 banchi. "La fiera – commenta l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Luca Ferrini – è un evento molto atteso. Siamo felici di poter rinnovare annualmente proposte che raccolgono sempre un ottimo riscontro di presenze e che consentono agli operatori ambulanti di lavorare per l’intera giornata offrendo ai clienti prodotti di diverso tipo. Immancabile poi la stretta relazione che intercorre tra questi eventi e l’offerta turistica cittadina. La fiera d’autunno infatti è inserita nella programmazione regionale delle fiere e dei mercati straordinari: in questa occasione arrivano a Cesena tanti visitatori che, oltre a curiosare tra i banchi, visitano i luoghi storici della città, come la Biblioteca e la Rocca Malatestiana, fruendo delle mostre allestite nelle gallerie d’arte comunali e degli eventi previsti in centro storico". Nello specifico domenica a partire dalle 15:30 al Palazzo del Ridotto si potranno incontrare le scrittrici Chiara Moscardelli, Federica Bosco e Francesca Bubba, nell’ambito del festival della letteratura contemporanea ‘La bellezza delle Parole’ organizzato da Comune e Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con le librerie della città: Mondadori, Giunti, Coop, Ubik, I libri di Elena e Viale dei Ciliegi 17. Ma non finisce qui. Domenica 26 novembre ci sarà il mercato straordinario con i commercianti ambulanti del mercoledì e del sabato, alla quale seguirà la fiera di Natale di domenica 10, 17 e 24 dicembre.