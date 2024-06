Tornano i ’Cortocircuiti narrativi’ a Casa Pascoli. Anteprima il 25 giugno con Paolo Nori

A San Mauro Pascoli settima edizione per la rassegna "Cortocircuiti narrativi", che per il quinto anno consecutivo sarà ospitata al giardino di Casa Pascoli da martedì 25 giugno a martedì 16 luglio alle 21.15. Sostenuta dal Comune di San Mauro Pascoli – Assessorato alla Cultura, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi "Il Giardino di Zvanì", la rassegna Cortocircuiti Narrativi, che fa parte del circuito Rapsodia Festival Itinerante, ospiterà importanti nomi del panorama letterario nazionale in dialogo con Emiliano Visconti. ?La formula ormai nota è quella di sempre: mettere in cortocircuito un libro di recente uscita con un classico della letteratura, dai più antichi fino ai classici del Novecento. Un modo originale per parlare di libri e connessioni insolite, sicuramente uno stimolo interessante per il pubblico che da anni segue questa rassegna. Si parte martedì 25 giugno con un’anteprima rispetto ai cortocircuiti classici: Paolo Nori (foto), scrittore, saggista e traduttore presenterà "A cosa servono i russi" un monologo per immagini con le voci originali di Lev Tolstoj, Iosif Brodskij, Anna Achmatova. Il primo cortocircuito vero e proprio, martedì 2 luglio, vedrà sul palco Loredana Lipperini, una delle voci più note del programma Fahrenheit di RadioTre, a confronto con uno degli autori che più ama: il maestro del brivido Stephen King. Martedì 9 luglio Gian Marco Griffi presenta "Ferrovie del Messico". Il romanzo, pubblicato dalla piccola casa editrice Laurana. Questa edizione di "Cortocircuiti narrativi" si chiude martedì 16 luglio con Bernardo Zannoni che presenta il suo esordio "I miei stupidi intenti" in cortocircuito con "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi. Tutti gli incontri si svolgeranno nel giardino di Casa Pascoli, inizieranno alle 21,15 e saranno a ingresso gratuito. Informazioni al 3332638850 oppure biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

Ermanno Pasolini