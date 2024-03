Torneo Meggioni. Convocati Greco,. Berti e Zamagni

Tutto pronto per il debutto della Rappresentativa di Lega Pro U17 al Torneo Nazionale Mario Meggioni - Walter Righi, che si disputerà da domani al 1° aprile a Borgaro Torinese. L’a.s.d. Borgaro Nobis 1965, società organizzatrice dell’evento sportivo, ospiterà la 43esima edizione della kermesse giovanile a cui prenderanno parte 8 squadre, sei delle quali provenienti da realtà professionistiche. Nella prima fase i club, suddivisi in due gironi da quattro squadre, si affronteranno in gara unica e soltanto le prime due classificate nei rispettivi raggruppamenti potranno garantirsi l’accesso alle semifinali e contendersi la vittoria.

Tra gli atleti selezionati dal ct Daniele Arrigoni ci sono i giovani bianconeri Nicolò Greco, Filippo Berti e Davide Zamagni. I calciatori convocati di Serie C Now si raduneranno già il 28 marzo in Piemonte, dove prenderanno parte ad una sessione di allenamento prima dell’esordio nella competizione contro lo SK Austria Klagenfurt.