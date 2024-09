Torre del Moro, taglio del nastro in cartoleria

Oltre 50 persone hanno partecipato all’inaugurazione della ‘Cartolibreria Amica’. Fra queste, presente anche il sindaco Enzo Lattuca per il tradizionale taglio del nastro. La nuova attività si trova a Cesena, in zona Torre del Moro in via Cicagna. Le due titolari, Monia Navarra e Maride Urbini si conoscono da 30 anni, un’amicizia nata sui banchi alle scuole medie a San Giorgio di Cesena. “Già i primi tre giorni di apertura – affermano - abbiamo avuto ottimi riscontri e, con l’imminente apertura delle scuole, l’interesse si preannuncia ancora maggiore".