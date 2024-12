Tour nei presepi di Savignano: oggi visita guidata

Nel fine settimana, visita ai presepi di Savignano sul Rubicone, partendo da San Giovanni in Compito dove fino al 6 gennaio 2025 nella pieve romanica sarà visitabile il presepe meccanizzato Sparaventi. Ideato e realizzato dalla famiglia Sparaventi, il presepe è animato da diverse scene in movimento con suoni ed effetti suggestivi. Oggi, alle 15, sarà possibile partecipare a una visita guidata combinata al Museo del Compito, alla Pieve Romanica e al presepe, per la durata complessiva di due ore.

Nel cortile della parrocchia, dalle 14 alle 18, sarà presente anche il mercatino degli artigiani. Alle 17 saranno offerti castagne e vin brulè. Il museo archeologico è aperto per le visite il venerdì dalle 9 alle 12, il sabato, la domenica e i festivi dalle 14 alle 18. Il presepe Sparaventi è visitabile tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 fino al 6 gennaio. Il viaggio tra le natività può continuare poi a Castelvecchio per vedere il presepe meccanico a grandezza naturale nel chiostro della chiesa, visitabile fino al 12 gennaio tutti i giorni festivi e su richiesta anche nei feriali, in abbinamento al presepe dei bambini allestito nella casina di legno sul piazzale. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

e.p.