Tradizioni e sapori con FestinVal 2024

Ha preso il via ieri sabato, a San Piero in Bagno, il primo fine settimana dei due weekend messi in campo da "FestinVal 2024-Tradizioni e Sapori della Valle del Savio", giunto alla 28esima edizione. Dopo il 21 e il 22, replica il 28 e 29 settembre. Due fine settimana di settembre, dedicati alla tradizionale fiera di fine estate sampierana, con numerosi banchi e bancarelle che propongono, fra l’altro, prodotti tipici locali, artigianali e artistici della Valle del Savio, stand gastronomici, vari momenti di animazione e di intrattenimento musicale, oltre, come detto, alla grande fiera lungo le vie e le piazze principali del paese d’Alto Savio, per regalare ai tanti visitatori locali, e a quelli provenienti da varie altre località, un mix di colori, sapori, profumi.

Inoltre, anche quest’anno, ha luogo la mostra zootecnica, che mette in vetrina varie razze animali anche del territorio d’Alto Savio, fra cui bovini, ovini, equini. Per gli stand gastronomici, per le due domeniche, in Piazza Allende a San Piero, saranno presenti quelli della Pro Loco di Bagno di Romagna, di Ranchio, Montiano, San Piero, Santa Sofia, Galeata. Impossibile dare anche soltanto l’elenco della specialità tipiche locali dei predetti paesi dell’Alta Valle del Savio e dell’Alta Val Bidente, rappresentati dalle rispettive Pro Loco e dai propri dinamici volontari. Tutte località di antica tradizione culinaria, anche di quella della cosiddetta Romagna toscana. In particolare, la Pro loco di San Piero sarà presente col proprio stand gastronomico anche il sabato sera con piadine e panini, accompagnati da musica dal vivo e dj set.

gi. mo.