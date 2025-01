Trapianti, maratona al Bufalini di Cesena: 3 prelievi multiorgano in 4 giorni

Cesena, 17 gennaio 2025 – In appena quattro giorni sono stati effettuati 3 prelievi multiorgano che hanno permesso a 9 persone in lista di ricevere un trapianto salvavita: è successo all’ospedale Bufalini di Cesena.

Complessivamente sono stati prelevati 2 cuori, 3 fegati, 6 reni, 6 cornee, segmenti vascolari, valvole cardiache e lembi di cute.

La lunga e complessa ‘maratona’, resa possibile grazie alla generosità di tre pazienti deceduti nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta dal professor Vanni Agnoletti, è iniziata nella mattina dell’8 gennaio e si è conclusa nella mattina dell’11 gennaio.

Le operazioni, coadiuvate dal Centro Regionale Trapianti, in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero Procurement di Cesena coordinato dalla dottoressa Alessandra Venditto, hanno visto il coinvolgimento di decine di professionisti tra medici specialisti, chirurghi, anestesisti rianimatori e personale tecnico infermieristico di terapia intensiva e di sala operatoria che, con un grande lavoro di squadra, hanno portato a termine in rapida sequenza tutti gli interventi.

Oltre agli esami standard, per garantire una corretta valutazione dell’idoneità dei potenziali donatori sono state eseguite in fase preoperatoria anche numerose ulteriori indagini di approfondimento, tra cui TAC toraciche e addominali, esami estemporanei di lesioni cutanee sospette, ecocardiografie più dettagliate, coronarografie e altro ancora.

“Questo straordinario risultato è merito di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto decine di colleghi medici ed infermieri – commenta il professor Vanni Agnoletti direttore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena e responsabile del programma aziendale Siat Sistema integrato per l’Assistenza al Trauma - per garantire il buon esito dell’intero percorso donativo le forze messe in campo sono state davvero importanti”.

“Ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato ininterrottamente impegnandosi in questo autentico ‘tour de force’. - commenta il direttore dell’ospedale Marisa Bagnoli. Al contempo rivolgo un gradissimo grazie ai donatori e alle loro famiglie. Grazie alla loro generosità e sensibilità altre persone oggi hanno una nuova possibilità di vita”.

Nel 2024 all’ospedale Bufalini, che è sede del Trauma Center dell’Ausl Romagna per il trattamento della patologia traumatica maggiore, sono stati effettuati 73 prelievi di organi, un dato in aumento rispetto al 2023 dove gli organi prelevati erano stati 62.