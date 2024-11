"Tre incontri per confrontarsi con i giovani"

In che modo i giovani vivono la città in cui sono nati, in cui si formano o che hanno scelto per studio o lavoro? Quali sono le loro idee e proposte per contribuire alle azioni da mettere in campo nei prossimi anni?

Parte da questi due interrogativi il ciclo di tre incontri ’Sei la mia città’ proposto dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Cesena che si terrà lunedì 2 e martedì 3 dicembre.

Il programma prevede tre incontri rivolti a tre distinti gruppi: si comincerà lunedì alle 16.30 al Campus di Cesena con i giovani universitari. Alle 20.30 si proseguirà presso lo Spazio Marte (via Silvio Corbari, 175, Cesena) in compagnia dei giovani adulti under 30, per finire, martedì 3 dicembre alle 15 presso la Biblioteca Malatestiana Ragazzi dove l’assessora Giorgia Macrelli incontrerà gli studenti delle scuole superiori.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il numero 333 2409669 oppure scrivere alla mail segr_giorgiamacrelli@comune.cesena.fc.it. "La città è di chi la vive, da qui il nome del progetto che riprende la canzone del dj e cantante Cosmo. Questo piccolo percorso – commenta l’assessora Macrelli – è un momento importante per raccogliere il punto di vista e le istanze dei giovani"