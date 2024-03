Tre webinar su Spid e strumenti digitali

Come diventare ‘cittadini digitali’ per poter accedere a servizi importanti come Spid, Fascicolo Sanitario elettronico, App Io e Pago PA? La risposta in tre incontri online (webinar) organizzati da Casa Bufalini nei giorni di giovedì 4, 11 e 18 aprile, dalle ore 16.30 alle 17.30. Si partirà giovedì 4 aprile con un incontro dedicato al sistemaPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Nel corso del webinar i partecipanti impareranno come ottenere uno SPID e come utilizzarlo. L’ 11 aprile si parlerà invece di Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) il 18 aprile dell’App Io, un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente da uno smartphone ed a PagoPA, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici.

