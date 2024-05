Tutte le offerte a portata di click

L’associazione degli albergatori di Cesenatico vuole implementare il portale www.cesenaticohotel.com dove i turisti possono fare richieste in una piattaforma. L’associazione Adac invita gli operatori turistici ad iscriversi ed inserire le loro offerte, seguendo un percorso nello stesso sito di Adac. Oltre agli hotel possono aderire anche i residence, B&B e altre strutture ricettive. Recentemente sul portale gli albergatori hanno investito in Google e Meta per sviluppare il progetto che vogliono far decollare. Gli interessati possono avere informazioni allo 0547 84035 o direttamente nella sede in via Mazzini.