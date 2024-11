Tutto Luce, evento con 210 ospiti

Tutto Luce conferma l’appuntamento con i professionisti del settore, che hanno avuto l’opportunità di incontrare Flos, presso il Flos Design Space all’interno del proprio show room. In 210 tra architetti, ingegneri, geometri, arredatori ed esperti del settore, si sono confrontati con l’evoluzione di un brand che ha segnato la storia del design e che ancora oggi continua a stupire con nuovi modi di concepire lo spazio grazie alla libertà di progettazione con luce funzionale ed emozionale. La collaborazione Tutto Luce – Flos inoltre ha permesso ai partecipanti di ammirare, in anteprima, la nuova famiglia SuperWire, Lampade Modulari progettate da FormaFantasma per Flos, presentata al Fuorisalone 2024 presso Palazzo Visconti di Milano.