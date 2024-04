Un altro grande successo per la Scatenato Cup. Via alle iscrizioni per la terza tappa il 21 aprile

La Padel Scatenato Cup è tornata e le emozioni non sono mancate. Alla Spector Padel House di Cesena domenica scorsa è andata in scena la seconda tappa del torneo in collaborazione con la società Shark S.r.l e con Babolat Italia.

Nel torneo femminile a trionfare sono state nuovamente le sorelle Claudia e Ilaria Brunelli al termine di una bella finale conclusasi 6 a 2 contro la coppia Nicolini-Migiani. Nel torneo Silver è andata invece a prendersi la vittoria la coppia Massi-Rubertelli. In testa alla classifica generale, allungano quindi le sorelle Brunelli, in fuga verso la vittoria a quota 300 punti.

Grandi i colpi di scena nel torneo maschile che ha visto trionfare la coppia dallo stesso cognome ma senza alcun grado di parentela: David e Marco Caminati (foto) al termine di una finale bellissima conclusasi al tiebreak per 7-5 contro la coppia composta da Lorenzo Lari - Cristian Torelli. Nel torneo silver a spuntarla è la coppia Riva-Benazzi, vittoriosi su Amaducci-Stampa. La classifica generale vede in testa ora David Caminati con 250 punti, seguito da Cristian Torelli a 175.

Per la riuscita e la realizzazione dell’evento, grandi meriti vanno anche ai partner Smash Padel World e Basedodici Cesena, che han creduto sin da subito nell’iniziativa.

Punti pesanti saranno quelli in palio nella terza tappa in programma per domenica 21 aprile, sempre al Centro Spector Padel House di Cesena in Via Quinto Bucci n. 100. Le iscrizioni sono già aperte chiamando o scrivendo la segreteria al numero 327-478900.