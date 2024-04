Un bosco per la Casa di Gesso, parte la raccolta dei fondi online

Tanti alberi, piante arbustive, rampicanti e da frutto... così natura e disegno giocheranno a intrecciarsi e integrarsi, a creare forme uniche e colme di suggestioni intorno alla "Casa di Gesso". Un auspicio che ciò possa avverarsi attraverso una campagna di raccolta fondi (in modalità crowfunding online) nasce dall’associazione Aidoru, col progetto "Un bosco per Casa di Gesso!" Sessanta giorni per raccogliere 6mila euro affinché la "scuolina di teatro e arti sceniche di via Braghittina a San Vittore, rivolta alle nuove generazioni, che oggi coinvolge più di 100 bambini e bambine e ragazzi dai 4 ai 16 anni", si arricchisca di un aspetto ecologico salutare e, nel contempo lungo le mura, di un’ opera di decorazione a tema, realizzata dall’artista Giorgia Valmorri che in questi giorni sta conducendo un laboratorio per bambini alla scoperta della campagna circostante e dai cui disegni si ispirerà per la sua opera pittorica. Tali disegni verranno esposti durante la giornata di inaugurazione e festa il 15 giugno. La Casa di Gesso è un centro culturale dedicato alle nuove generazioni, inaugurato a Cesena nel 2023, un luogo di sperimentazione per l’infanzia e l’adolescenza aperto alla città, alle scuole, alle famiglie e a tutti coloro che credono nel teatro come strumento di crescita, incontro e inclusione.

Dispone di una sala teatrale e un’arena all’aperto, quali spazi di gioco e spettacolo, di un atelier, biblioteca, spazio prove per ospitare artisti, esperti e collaboratori e il giardino con gli alberi e le sue fioriture, fonte di avventure immaginifiche. Per una donazione si può seguire il link https://www.ideaginger.it/progetti/un-bosco-per-casa-di-gesso.html sulla piattaforma Idea Ginger, scegliere l’importo da destinare e in cambio ricevere simpatiche ricompense.

Raffaella Candoli