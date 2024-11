Potenziare l’offerta commerciale e dei pubblici esercizi di San Mauro Pascoli e incrementare gli eventi che pure già comprendono punte di eccellenza come la storica fiera di San Crispino e il processo del 10 agosto a Villa Torlonia che da anni Confcommercio chiede possa avere un prolungamento con un grande evento notturno dopo le 22 di intrattenimento in centro. Sono i temi approfonditi nell’incontro tra il sindaco Moris Guidi, il presidente di Confcommercio San Mauro Pascoli Raffaele Bernabini, il responsabile territoriale Paolo Vangelista e la vicesindaca Stefania Presti. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Valorizzeremo la piazza con l’apertura del bar sotto il Comune e cercheremo di favorire l’aumento di attività che servono a rendere più attrattiva la nostra città anche per quel che concerne i pubblici esercizi, che sono un biglietto da visita del comune. Questo è un obiettivo della nostra amministrazione comunale".

Il sindaco ha annunciato anche la chiusura dell’attuale accesso principale alla piazza Mazzini da via XX Settembre verso via Pascoli, intervento che rientra nel progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini con il presidente di Confcommercio Raffaele Bernabini che si è dichiarato assolutamente contrario: "Concordiamo sul fatto che l’attuale situazione dei parcheggi selvaggi a ridosso della fontana e del bar nella piazza sia deprecabile, ma non si tratta di una ragione sufficiente per chiuderne l’accesso principale perché ciò può divenire un colpo mortale alla già esigua vitalità del paese. Un centro imprigionato non serve a nessuno, a chi ci va e a chi ci lavora".

Perfetta identità di vedute, invece, da parte del sindaco e Confcommercio su un grande evento per la fiera di San Crispino. Bisogna ragionare su un evento che possa coinvolgere anche il tessuto economico, commerciale e sociale. Poi la valorizzazione del brand pascoliano è un valore aggiunto di San Mauro e le tante iniziative sono apprezzate. Preoccupazione comune per la crisi del comparto moda, che insidia il pilastro distrettuale dell’economia territoriale, punto di forza insieme a turismo e cultura.

Ha concluso il presidente Bernabini: "Confcommercio vola alto e chiede una progettualità che valorizzi commercio, turismo e terziario, risorse identitarie di San Mauro Pascoli. In questo senso un punto focale sono interventi di rigenerazione urbana che rimettano in circolo edifici non sfruttati o sottoutilizzati e un rilancio in grande stile del turismo attraverso maggior sinergia con quello rivierasco e delle nostre colline e con circuiti che vanno progettati in maniera congiunta per valorizzare le attrattive marittime, montane, ambientali, sportive, enogastronomiche, artistiche e culturali".

Ermanno Pasolini