Un Lunedì d’autore con Paolo Miserocchi

A Cesenatico entra nel vivo la rassegna "I Lunedì d’autore". Il prossimo appuntamento è l’11 novembre alle 21, al Noi Lounge Music Club, dove lo scrittore Paolo Miserocchi presenterà il suo libro dal titolo "Papà è in bagno". L’autore, nato a Cesena 52 anni fa, è un professionista nel campo della decorazione pubblicitaria. In questo libro il protagonista è Marco, il quale adora guardare il mondo dall’alto, così si vede dall’alto di un palazzo, dall’alto dei suoi otto anni, dal cannone della bicicletta con la quale, insieme al nonno, supera il primato di discesa senza pedalare. Come il nonno ha manualità ed abilità pratica, si interessa a tutto, scruta e si gusta la vita di ogni giorno. Gioca con gli amici ma si fa anche i fatti suoi in casa; cerca il dialogo con il padre introverso afflitto da stitichezza, si destreggia con la madre, adora il pionierismo della nonna e gioca ad armi pari con lo zio. Marco è un figlio degli anni ’70 in un’Italia che vuole crescere e come ogni bambino si fa poche domande sulla vita ma preferisce viverla. La partecipazione all’incontro di lunedì sera è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico.

La rassegna "I Lunedì d’autore" proseguirà successivamente anche nelle prossime settimane, sempre con ingresso libero, per avvicinare il pubblico di coloro che amano leggere i libri degli autori contemporanei.

g.m.