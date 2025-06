Un nuovo spazio per Cis Rubicone

Da più di 40 anni Cis Rubicone è nata come cooperativa Sociale di tipo B e nel 2020 ha avviato anche la cooperativa di tipo A per il progetto di avvio di gruppo appartamento "CIS a Casa". Effettua servizi di pulizie ambientali, lavanderia, assemblaggio, necroscopici e cimiteriali con numerosi percorsi di inserimento lavorativo. Creare lavoro per persone con maggiori difficoltà occupazionali è un obiettivo importante per restituire dignità e diritto al lavoro anche alle persone svantaggiate o con disabilità. Dice Simona Della Vittoria presidente della cooperativa Cis Rubicone: "L’inaugurazione del nuovo spazio "ABCis", con il taglio del nastro effettuato insieme al sindaco Nicola Dellapasqua e al vescovo Nicolò Anselmi, è stato un evento davvero speciale. Lo è stato anche perché la cerimonia di inaugurazione si è tenuta al termine di un convegno dal titolo "Autismo: un universo da conoscere meglio", evento riconosciuto tra le celebrazioni dell’anno internazionale delle Cooperative promosso da Confcooperative, nel quale hanno relazionato diversi professionisti stimati del territorio portando contributi di grande valore. La progettualità "In Work Aut: rappORTIamoci lavorando si propone, dalla sua prima annualità, di promuovere le competenze pre-lavorative e sociali che si renderanno necessarie per operare con successo in contesti lavorativi o socio-occupazionali, dopo l’uscita dal mondo della scuola".

Il nuovo spazio inaugurato è stato ristrutturato grazie a un importante intervento economico della cooperativa con il supporto della banca Unicredit, con Carta Etica e i loro professionisti coinvolti che hanno accompagnato nella procedura di richiesta, ha consentito alla cooperativa di acquistare arredi e strumenti audio-video da collocare nell’immobile "ABCis", sede delle attività progettuali, oltre a cassoni per l’orticultura, per permettere ai ragazzi protagonisti del progetto di sviluppare abilità riferite all’area delle autonomie personali e domestiche. Continua la presidente Simona Della Vittoria: "Per arrivare a pensare e desiderare di realizzare uno spazio dedicato è stato determinante il sostegno dell’Unione Rubicone e Mare, Fondazione F.OR, RomagnaBanca e Romagna Solidale, che hanno creduto nella bontà di questo progetto permettendoci di renderlo maggiormente sostenibile".

Ermanno Pasolini