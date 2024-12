Un ’pacco’ di rimpianti. Serena vince 60mila euro

"Non basta essere fortunati. Bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto", recita un vecchio adagio. Che descriverebbe alla perfezione la puntata, andata in onda martedì sera, di ‘Affari tuoi’, la cui protagonista è stata la concorrente cesenate Serena Valzania. Approdata alla sfida finale dei pacchi dopo circa un mese, la giovane concorrente ha giocato una partita al cardiopalma. Due errori, però, le sono costati cari. Dopo l’iniziale siparietto sulle note di ‘Romagna mia’, con il conduttore Stefano De Martino intento a improvvisare qualche passo di liscio, Serena presenta il compagno Alessandro. I due raccontano di essersi conosciuti in spiaggia, a Pinarella: da quel colpo di fulmine è nata la loro figlioletta Ginevra. Il gioco entra nel vivo e la fortuna sembra proprio girare dalla parte giusta: i primi nove tiri sono tutti propizi. Arriva poi la chiamata del Dottore, che offre il cambio del pacco scelto inizialmente dalla coppia. "Prima di venire qui, mia suocera (la madre di Serena, ndr) ci ha consigliato di portare fino alla fine il pacco scelto...", abbozza Alessandro. Ma la concorrente, senza lasciarlo terminare né consultarlo, accetta il cambio e prende il pacco numero 10 della Lombardia. Prima scelta fatale: all’apertura del pacco ceduto, Serena scopre che dentro c’erano ben 300mila euro. Il premio più alto messo in palio dal programma. La partita prosegue rapidamente e, alla fine, restano sul tabellone 100 euro, da una parte, e 200mila euro, dall’altra. Il Dottore chiama per offrire 60mila euro e, contro tutti i pronostici, la concorrente cesenate accetta l’offerta. Di solito – chi segue il programma assiduamente lo sa - il Dottore non propone cifre così alte se il pacco finale nasconde un importo basso. Seconda scelta pagata a caro prezzo: il pacco numero 10 conteneva, infatti, 200mila euro. Nonostante l’ottimo premio ‘di consolazione’ da 60mila euro, il finale lascia anche gli spettatori con l’amaro in bocca: a confermarlo, le critiche riversate nei confronti della concorrente sui social. Motivazione? Non aver saputo ‘cogliere’ l’opportunità che la fortuna le stava offrendo, facendole pescare, in una sola puntata, i pacchi più ‘ricchi’.

Maddalena De Franchis