Un premio al talento di Martha Vincenti

Martha Vincenti ha soltanto 11 anni e già un ricco palmares, cui oggi si aggiunge il primo premio assoluto della nona edizione del concorso Giuseppe Alberghini, dedicato ai giovani talenti della musica strumentale e della composizione della Regione Emilia-Romagna. Violinista, cesenate d’adozione, studentessa della scuola media "Via Pascoli", è figlia d’arte: il padre, Piero Vincenti, è considerato uno dei più grandi clarinettisti italiani, la madre Marsida Koni, pianista eccellente con una vasta discografia all’attivo e a sua volta enfant prodige. Il Premio conseguito da Martha è diventato un punto di riferimento a livello regionale per la valorizzazione delle nuove generazioni di musiciste e musicisti. La consegna dell’ambìto riconoscimento avverrà oggi a Bologna nel corso della manifestazione "Domenica in musica", attività organizzata dal Teatro Comunale di Bologna.

La ragazzina è stata preparata per questo concorso dal suo docente, Giacomo Scarponi e ha suonato per la categoria B archi, riservata a concorrenti in età compresa tra 11 e 14 anni e lei era la più giovane. Martha ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali, ma ciò che rende prezioso questo primo premio assoluto è stata la presenza in giuria in veste di presidente, di uno dei più grandi violisti italiani, Danilo Rossi. Martha Vincenti si è avvicinata allo studio del violino all’età di 5 anni con Elisabeth Ann Graham, diplomata presso la Royal Accademie of Music di Londra, e Lyubov Vynokur, diplomata in Russia. La sua prima esibizione in pubblico è all’età di 6 anni. Dal gennaio del 2022 ha intrapreso il suo percorso di studi con uno dei violinisti eccellenti del panorama violinistica italiana, Giacomo Scarponi, non che "concert maestro" dell’Orchestra Comunale di Bologna. Nella masterclass organizzata dall’Accademia degli Archi Italiana nel 2021, viene selezionata a suonare come solista con l’Orchestra dei giovani a Salsomaggiore.

Nel 2022, in sala Bossi presso il Conservatorio di Bologna, per "Incontri sul Palcoscenico" di Esta (European String Teacher Association) - Italia, viene selezionata a livello nazionale, per suonare nel corso della Rassegna nazionale degli strumentisti ad arco, che si è svolto a Cremona. Invitata più volte dall’ Ensemble Viva Bach anche in veste di solista è vincitrice di diversi concorsi internazionali svolti in Italia, Svizzera e Austria. Alla domanda quali siano le sue più grandi passioni risponde "gli animali e la lettura".

Raffaella Candoli