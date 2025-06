‘Un talento per la scarpa’, al via la 25^ edizione del concorso

Nozze d’argento per il concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’. Di San Mauro Pascoli. Promosso da Sammauroindustria insieme a RR Holding e Comune San Mauro Pascoli, il concorso da un quarto di secolo si propone una vetrina internazionale per i talenti emergenti della creatività calzaturiera ai quali viene offerta la possibilità di realizzare un prototipo di scarpa insieme a un premio di mille euro.

Tema della 25esima edizione del concorso: "Back to creativity. Ritorno alla manifattura artigianale creativa". Su questo i giovani talenti possono sprigionare la loro creatività realizzando bozzetti, disegni, ricerche stilistiche, collage di immagini per una scarpa fashion e femminile. La partecipazione è gratuita e riservata a giovani nati dopo il 31 dicembre 1993, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. La consegna degli elaborati è fissata per il 4 settembre 2025.

Oltre a un premio di mille euro, il vincitore avrà l’opportunità di vedere "tradotto" in prototipo di calzatura il suo elaborato, realizzato da una delle imprese associate a Sammauroindustria. Il Concorso riserva anche uno speciale riconoscimento al migliore "tacco", così come una speciale menzione alle scuole che si distinguono per numero e qualità degli elaborati presentati dagli studenti. Il bando può essere scaricato su https://www.cercal.org/concorsi/