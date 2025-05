Un viaggio nella biodiversità con il Gruppo Hera

Tutti a raccolta per collaborare alla salute dell’ambiente! La #GMMCHALLENGE25, la sfida del Gruppo Hera che fa parte del progetto di educazione ambientale La Grande Macchina del Mondo. Il prossimo appuntamento è per domenica 1° giugno a Cesena al Museo dell’Ecologia in Piazza Zangheri 6, con l’iniziativa gratuita, dedicata a famiglie con bambine/i (dai 6 anni) e a singoli partecipanti, ‘’Un viaggio nella biodiversità, visita al museo e laboratorio “Bug’s Hotel”. Si tratta di una visita guidata per esplorare insieme le diverse specie e gli habitat naturali che caratterizzano il paesaggio romagnolo, dalla montagna alla spiaggia. Durante la visita si approfondiranno anche temi fondamentali come il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente marino, grazie alle sale tematiche dedicate a questi argomenti, per comprendere l’importanza di prendersi cura del nostro Pianeta e di usare in modo più consapevole le risorse naturali. Al termine del percorso, grandi e piccoli avranno l’opportunità di partecipare a un’attività pratica: costruire insieme dei “Bug’s hotel”, rifugi per insetti impollinatori realizzati con materiali naturali e di recupero. I posti sono limitati: per partecipare chiara.acquaroli@atlantide.net Sul sito www.gruppohera.it/scuole/iniziativechallenge è disponibile il calendario completo delle iniziative in programma in tante città.