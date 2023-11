Un weekend a tutta velocità con ’Ruotando’

"Serviva aggiungere qualcosa di nuovo per rilanciare la proposta di un evento in grado di attirare l’attenzione di espositori provenienti da tutta Italia e di un pubblico di appassionati costantemente desideroso di provare esperienze diverse. Lo abbiamo fatto". Sono le parole con le quali gli organizzatori di Cesena Fiera hanno presentato l’edizione 2023 di ‘Ruotando’, la manifestazione dedicata alle due e alle quattro ruote che si svolgerà nei padiglioni di Pievesestina sabato e domenica. Le novità riguarderanno sia l’area esterna dell’esposizione che quella interna. Il pubblico, pagando un solo biglietto potrà assistere a tutti gli eventi in programma, a partire per esempio dalle evoluzioni di motocross freestyle con i ‘Deboot’ o dalle esibizioni di chi si cimenterà col ‘muro della morte’, una struttura di legno all’interno della quale si susseguiranno le acrobazie dei piloti, a uso e consumo degli spettatori che avranno una visione privilegiata dall’alto. "All’interno invece – proseguono gli organizzatori – non ci sarà più soltanto un palco dedicato agli eventi, ma quattro aree separate, nelle quali verranno organizzati a ciclo continuo svariati tipi di intrattenimenti, anche itineranti, con lo scopo di far divertire la più ampia fetta possibile di pubblico con esibizioni sempre diverse".

In effetti il programma è vario e l’intento degli organizzatori è quello di fidelizzare gli appassionati, invitandoli a partecipare alla rassegna entrambi i giorni, magari approfittando della speciale promozione online accessibile sul sito www.ruotando.com e che consente di acquistare il biglietto cumulativo a 16 euro invece di 20. Anche per il biglietto singolo acquistato in rete è in ogni caso disponibile una riduzione dai 10 euro chiesti alle casse, a 9. "Ci siamo confrontati col mercato - hanno ribadito da Cesena Fiera – cercando di proporre forme di intrattenimento che altrove fossero difficili se non impossibili da trovare e dai primi riscontri che stiamo ottenendo sui social, pare che gli appassionati stiano apprezzando molto il nuovo format. La qualità è imprescindibile, sia quando si parla delle esposizioni, sia quando il riferimento è alle esibizioni. Ospiteremo una sezione dedicata al tuning e daremo spazio agli appassionati di auto americane, il tutto senza dimenticare l’attenzione ai grandi marchi, che quest’anno - grazie al prezioso supporto di concessionarie e officine specializzate del territoriov- torneranno a farci compagnia presentando modelli di punta e novità. Il livello è interazionale, ma pure locale: il Motoclub Paolo Tordi per esempio allestirà una pista nella quale inviterà i bambini a cimentarsi su minimoto elettriche in divertenti - ed educative – lezioni di guida". Ci saranno anche musica dal vivo e stand gastronomici.