Una nuova maschera per il Carnevale

Ecco le maschere della 137esima edizione del Carnevale della Romagna di Gambettola: Gambino e Sgambetta accompagneranno le sfilate e tutte le iniziative della settimana del Villaggio del Carnevale. Il progetto creativo e sartoriale ha visto in opera la stamperia Pascucci di Gambettola e il negozio Lady Camelot di Rimini. Queste due realtà eccellenze artigiane del territorio Romagna conosciute a livello nazionale ed internazionale hanno collaborato per offrire un abito esclusivo, di grande qualità, che rispecchia la tradizione, la storia e il territorio. In questi anni al Carnevale, si è sempre visto solo Gambino un progetto ideato nel 2009 da Angela Bagnolini poi sviluppato graficamente insieme al direttivo di Gambettola Eventi. L’ispirazione e la volontà dell’ideatrice è stata quella di realizzare una maschera che rappresentasse la tradizione economica e culturale gambettolese. Dopo il periodo Covid nel 2020 è nata Sgambetta una maschera elegante, selvaggia, sensuale uno spettacolo di colori che farà coppia fissa con Gambino. "Oggi il Carnevale della Romagna a Gambettola si onora di avere due maschere ufficiali che presenzieranno tutti gli eventi annuali del Carnevale e dell’Associazione Gambettola Eventi e ci rende orgogliosi di presentarle in esclusiva al pubblico del Carnevale".