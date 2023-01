Una nuova mensa per la scuola Montessori

di Ermanno Pasolini

Il Comune di San Mauro Pascoli, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzerà una nuova mensa scolastica funzionale alla scuola primaria Montessori. Il finanziamento ammonta a 819mila euro. Entusiasta la sindaca Luciana Garbuglia: "E’ un altro grande risultato. Continua per noi l’impegno per il miglioramento e le nuove opere necessarie in campo di edilizia scolastica. Dopo la conferma del finanziamento per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia in via Villagrappa, ora si aggiunge questo ulteriore stanziamento per realizzare un servizio fondamentale per bambini e famiglie. Con queste risorse avviamo, poi, il processo di innovazione della scuola sia sotto il profilo delle infrastrutture che della didattica". San Mauro ha tra l’altro già ricevuto sui fondi del Pnrr 2021 il finanziamento della messa in sicurezza della scuola dell’infanzia ‘La Rondine’ per 450mila euro, e per la scuola primaria Montessori altri 450mila euro. In totale dal Pnrr sono arrivati per le scuole di San Mauro Pascoli oltre un milione e 719mila euro. Per a la nuova mensa scolastica sarà realizzata una nuova porzione di edificio adiacente a quello esistente.

Continua la sindaca Garbuglia: "La nuova mensa sarà in grado di soddisfare i fabbisogni di 250 studenti, ma soprattutto delle famiglie dove i genitori dei bambini lavorano entrambi. Attualmente è presente un locale mensa all’interno della scuola ma è stato convertito in aula didattica a causa della pandemia e per la necessità di reperire nuove aule per rispondere all’aumento delle iscrizioni scolastiche. Il servizio mensa avviene momentaneamente somministrando i pasti agli studenti da consumare nelle proprie aule. La Scuola primaria Montessori ospita 455 alunni dei quali 179 usufruiscono del servizio refezione: l’intervento proposto mira ad ampliare l’offerta del servizio di refezione fino ad almeno 250 alunni, dieci classi. L’inizio dei lavori è previsto entro l’anno 2023". E la sindaca spiega anche gli altri tre progetti: "Il primo riguarda la realizzazione del Polo dell’infanzia in via Villagrappa, una novità come spiegava il compianto pedagogista Giancarlo Cerini, che regolamenta il sistema educativo dalla nascita fino ai 6 anni e a lui verrà intitolato il nuovo polo per una spesa di 3 milioni 190mila euro. Il secondo intervento riguarda la messa in sicurezza dell’ala nord ovest della scuola Montessori, purtroppo la gara per individuare le ditte è andata deserta e la stiamo ripubblicando. Il terzo è la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia La Rondine e il bando è appena stato pubblicato. In totale quasi cinque milioni di euro per le scuole".