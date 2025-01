Una serata da boomer all’Audax con Cimatti

Si parte domani sera alle 21 al teatro Audax a Villa Chiaviche con il primo spettacolo di Max Cimatti dal titolo ‘Erano gli anni ‘80’. Storie studiate e selezionate da Max Cimatti, interpretate e narrate dal suo punto di vista, dando voce a uno o più personaggi, per uno sguardo intenso e spesso inaspettato su persone ed eventi che hanno segnato la nostra vita, dal 900 fino a oggi.

Quattro spettacoli in tutto, riproposti venerdì 28 febbraio, venerdì 21 marzo e venerdì 11 aprile sempre alle 21 al teatro Audax in via Cervese 2726, con la partecipazione oltre a Max Cimatti, di Martin Navello, performer argentino e Manuela Gori. Quattro mesi di storie in cui si parla di cultura, sport, musica, vita sociale e politica del nostro Paese.

Domani sera si comincia con la narrazione più personale di tutte, ‘Erano gli anni ‘80’, dedicata a tutti i boomer. Sarà un viaggio sentimentale nell’ultima epoca analogica della nostra storia. Venerdì 28 febbraio secondo appuntamento con ‘C’era una volta Ennio Morricone’. Conosceremo le sue ossessioni, il rapporto con il talento, la sua vita interiore e naturalmente rivivremo le sue musiche più belle e i film che hanno fatto la storia del cinema.

Venerdì 21 marzo sarà la volta di ‘Ciao Faber’, una dichiarazione d’amore a Fabrizio De André. Conosceremo i suoi demoni, l’amore per gli ultimi, i suoi album, le sue canzoni, e infine un breve saggio sulla potenza delle parole. Venerdì 11 aprile ecco in scena ‘I sette fratelli Cervi’, una narrazione di memoria rievocativa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Prenotazioni solo su whatsapp al 328 9492190 (Manuela) lasciando nome, cognome e numero di posti richiesti.