Una viola d’amore risuona in chiesa

Un esame di diploma accademico sostenuto nella chiesa di Santa Cristina e davanti ad un pubblico (a ingresso libero) di sconosciuti alle esaminande. È quanto avverrà oggi pomeriggio alle 18.30, nel prezioso tempio di Contrada Chiaramonti. Le laureande magistrali (diploma di secondo livello del Conservatorio Maderna-Lettimi), sono cinque giovani di nazionalità straniera, e, altro particolare degno di nota, sono le prime laureate in Italia in nyckelharpa, viola d’amore a chiavi. Il "Maderna-Lettimi" è infatti il primo Conservatorio nazionale a proporre un corso accademico di nyckelharpa come strumento principale. La Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, attraverso un solido network internazionale ha contribuito al riconoscimento da parte dell’Unesco di tale tradizione musicale come Patrimonio della cultura immateriale mondiale e, grazie a una proficua collaborazione con Conservatorio di Cesena e Rimini, quest’ultimo ha inaugurato, lo scorso anno, la prima classe di nyckelharpa d’Italia, diretta dal maestro Marco Ambrosini. Ad esibirsi saranno:Jule Bauer ; Anna-Maria Hefele; Laura Jörres; Annette Osann, Caterina Other; eseguiranno musiche dal XIII secolo al contemporaneo passando per il barocco, il romanticismo ed il jazz, interpretati su strumenti di diversa tipologia, da copie di strumenti tardomedievali a strumenti moderni. Il repertorio del concerto vedrà anche due brani in prima esecuzione assoluta, scritti espressamente da compositori di fama mondiale per le finaliste, oltre ad un brano scritto appositamente per nyckelharpa dal compositore e arrangiatore Enrico Melozzi.

Raffaella Candoli