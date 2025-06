"Un’altra estate in carrozza a Gatteo"

E’ tornato a Gatteo Mare il trenino che di giorno e alla sera gira per le strade del paese. Una sorta di servizio navetta dai parcheggi per un tour panoramico della località turistica e per chi vuole andare in spiaggia. Ma soprattutto un’occasione di svago per i più piccoli. Titolare del trenino è Maicol Cavedo di Cremona.

Quanto costa fare un viaggio in trenino? "E’ gratis di giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi dalle 20.20 a mezzanotte un viaggio costa 3 euro per gli adulti e 2 per i bambini".

Da quale punto inizia il viaggio in trenino? "Partenza dal parcheggio di viale Matteotti accanto a piazza della Libertà e poi giriamo tutte le vie di Gatteo Mare. Per salire a bordo non serve biglietto o prenotazioni. Basta aspettare dove ci sono le soste, appositamente indicate".

La gente apprezza? "C’è sempre la fila per un posto sul trenino. Fin dai primi giorni di sperimentazione il mini convoglio ha suscitato la curiosità degli adulti e soprattutto dei più piccoli che spesso evitano il tragitto a piedi fino alla spiaggia sotto il sole cocente".

Che tipo di trenino è? "E’ ecologico. La nostra ditta ha sette trenini sparsi per l’Italia. In estate al mare e in inverno nelle località di montagna".

Da chi è stata pensata e realizzata l’idea del trenino? "E’ stata possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Gatteo Mare Summer Village che ringrazio. Un vero e proprio spettacolo itinerante a servizio dei turisti e dei residenti per godersi maggiormente Gatteo Mare".

Fino a quando sarà a Gatteo Mare? "L’ultimo giorno sarà domenica 14 settembre. Poi ci rivedremo nell’estate 2026".

L’episodio più strano? "Ci sono persone che non vogliono scendere e fanno diversi giri alla sera ripagando ogni volta il biglietto perchè dicono che è un divertimento unico".

Ermanno Pasolini