Under 18, niente derby. Bene Under 16 e 15

Non solo Primavera. Tanto più che siamo in autunno inoltrato, come hanno dimostrato anche gli eventi atmosferici che lo scorso fine settimana hanno portato al rinvio del derby di cartello della quattordicesima giornata del campionato Under 18, che avrebbe visto i bianconeri impegnati a Bologna e invece costretti al forfait per impraticabilità del campo. Ne ha così approfittato il Torino, che battendo 4-1 l’Atalanta ha temporaneamente ridotto il suo divario in classifica dai baby del Cavalluccio, che restano in ogni caso primi con 33 punti, 3 in più rispetto agli inseguitori piemontesi.

Per i cesenati il prossimo impegno - in attesa del recupero della sfida sotto le due torri - sarà dunque il match casalingo contro il Genoa.

Genoa che come già detto, era stato protagonista del pareggio 1-1 contro la formazione Primavera 1 di mister Nicola Campedelli, che aveva agguantato in rimonta gli avversari grazie alla rete di Perini.

Riguardo alle altre squadre del vivaio bianconero, l’Under 17 ha strappato un ottimo pareggio 2-2 col ’solito’ Genoa, recuperando un doppio svantaggio grazie alla doppietta firmata da Scapoli al 18’ e al 37’ del secondo tempo. Il Cesena, che domenica prossima osserverà il turno di riposo, è dunque ora al quarto posto, a quota 19 punti insieme al Parma. Guida la Juve a 26 che precede il Genoa a 22.

L’under 16 ha invece piegato 2-1 lo Spezia. Ha aperto Obbi al 18’, mentre Bombardini al 20’ della ripresa ha risposto al pareggio ligure chiudendo i conti.

Lo Spezia è stato battuto anche dall’Under 15, in questo caso grazie alla rete di Tesei, unica marcatura dell’incontro.

L’under 14 infine ha osservato il turno di sosta. Tornerà in campo domenica prossima ospitando la Reggiana e con l’intento di difendere il secondo posto (con 17 punti) dalla Spal che insegue a 16.