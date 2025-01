Under 18 vicina al titolo d’inverno

L’Under 18 si avvicina sensibilmente al titolo di campione d’inverno, infatti nel recupero della quattordicesima giornata ha battuto in trasferta 2-1 il Bologna meritando il successo avendo colpito anche due legni. Bianconeri quindi di nuovo in testa da soli, lunedì prossimo alle 11.30 a Villa Silvia ultimo match del girone di andata contro il Milan. Sosta per gli altri campionati del settore giovanile, aveva giocato solo la Primavera che nella diciottesima giornata ha superato 2-1 il Torino.

BOLOGNA-CESENA 1-2. Cesena: Fontana, Omokaro (25’st Wade), Ridolfi, Zamagni T., Bertaccini, Greco, Lantignotti (41’st Gori), Amadori, Gabriele (21’st Biguzzi), Zamagni D., Sanaj (1’st Okolo). All: Lantignotti. Marcatori: 38’pt Armanini (B), 27’st Amadori (C), 31’st Bertaccini (C). Classifica: Cesena 37, Roma 34, Torino 33, Inter 29, Genoa 25, Lazio 25, Empoli 23, Parma 22, Sassuolo 21, Atalanta 19, Lecce 18, Monza 17, Fiorentina 17, Bologna 17, Hellas Verona 15, Cagliari 15, Milan 12, Sampdoria 10.