Vele al terzo, all’evento anche la Guardia Costiera

Nella giornata organizzata al Museo della Marineria di Cesenatico, dove la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Cesenatico ha presentato l’avvenuta dichiarazione di interesse culturale della "pratica della navigazione con vela al terzo lungo le coste della Romagna", anche l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ed i vertici della Capitaneria di porto, hanno partecipato scortando le autorità. Dopo la conferenza stampa a cui sono intervenuti la soprintendente Federica Gonzato, il sindaco Matteo Gozzoli, la responsabile Area patrimonio della Soprintendenza Romina Pirraglia ed il direttore del museo Davide Gnola, grazie alla collaborazione del Corpo delle Capitanerie di porto, si è svolta la sfilata in mare delle barche storiche con vele al terzo, i cui equipaggi sono stati scortati dalla Guardia Costiera. All’evento hanno partecipato anche Leandro Ventura, dirigente del Ministero della cultura, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, il direttore marittimo dell’Emilia Romagna, il capitano di vascello Francesco Cimmino, il comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, il capitano di fregata Giorgia Capozzella ed il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, il tenente di vascello Francesco Marzolla.

g.m.